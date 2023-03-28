Британія і Польща побудують в Україні тимчасові села

Велика Британія і Польща побудують два тимчасові села в західній і центральній Україні, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, повідомив британський уряд.

Як інформує агентство Reuters, Лондон пообіцяв виділити на це 10 мільйонів фунтів (12,3 мільйона доларів).

Британські родини прийняли майже 118 тисяч українських біженців у рамках відповіді уряду на повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Уряд Британії заявив, що села у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.

Як повідомляли в ООН, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад 8 мільйонів людей. За останніми даними, біженців в Європі, які зареєструвалися для надання тимчасового захисту, зараз близько п’яти мільйонів – 4,8 мільйона, але є частка тих, які не реєструвалися.

Між тим, половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки.

Про це свідчать результати онлайн-опитування з оцінки міграційних процесів і настроїв українців Українського інституту майбутнього.

Згідно з опитуванням, у 37% респондентів є найближчі родичі (чоловік або дружина, діти, батьки), які були змушені залишити Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, а у 80% – друзі та знайомі, з якими вони спілкуються особисто.

Основною причиною від’їзду 58% назвали відсутність почуття безпеки, стільки ж висловилися про необхідність турботи про дітей та їх майбутнє, 57% вважають, що причина – у підвищеному рівні небезпеки.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до необхідності повертатися українцям, які виїхали після 24 лютого 2022 року, 46% респондентів зазначили, що “кожен вирішує за себе”, 21% обрали варіант “так, одразу після завершення війни (до процесу відновлення країни)”, 16,5% – “так, якщо немає загрози окупації їхніх територій”.

Щодо оцінки намірів найближчих родичів, які виїхали, повертатися до України, 36% респондентів відповіли “однозначно так – вони це твердо вирішили”, 32% вважають це можливим, “якщо тут буде робота і буде безпечно”, 14% вважають, що це навряд чи відбудеться, “оскільки вони починають облаштовуватися на новому місці”, 5% сказали, що – ні, 3% опитаних самі мають намір за можливості виїхати до родичів.

Водночас 44% респондентів вважають, що їхні друзі та знайомі зможуть повернутися, якщо в Україні буде безпечно та вдасться вирішити питання з працевлаштуванням, 29% переконані, що так однозначно буде, бо “вони про це постійно говорять”, 15% – обрали варіант “навряд чи” і 2% – “ні”.

Серед причин, що впливають на рішення людей повертатися до України, – родинні зв’язки (60%), звичний спосіб життя та оточення (46%), безпека (42%), наявність роботи (36%), патріотизм (32%), невдачі з облаштуванням за кордоном (27%), піклування про дітей, бо вони мають жити та навчатися в Україні (16%).

Водночас причинами не повертатися до України 55% респондентів назвали життєві перспективи, 50% – безпеку, 48% – наявність роботи, 33% – турботу про дітей (вони мають здобути нормальну освіту й розпочати нове життя), 28% – комфорт, 27% – відсутність боротьби з корупцією та люстрації проросійських сил в Україні.

21% опитаних також зазначили, що серед їхніх знайомих, друзів і колег є чоловіки, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року, хоча не мали на це законних причин або підстав (59% відповіли “ні”, 19% – “не знаю”, і ще 1% відмовився відповідати на це запитання).

Крім того, 47% респондентів на запитання про те, чи мають українські біженці допомагати Україні, відповіли, що кожен вирішує сам, 28% вважають, що з цією метою (на потреби ЗСУ) слід перераховувати частину своєї зарплати. Середньомісячні пожертви українців, які виїхали, згідно з опитуванням, становлять 51-100 грн (про це повідомили 16,4% респондентів, тоді як 18,2% відповіли, що не допомагали ЗСУ або волонтерам коштами протягом останніх трьох місяців).