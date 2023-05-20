Суспільство

Бої тривають на Сході, епіцентр у Бахмуті, – Череватий 

20 Травня 2023 16:43
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бахмут, череватий

На сході України тривають запеклі бойові дії. Українські військові продовжують стримувати штурми окупантів, а епіцентром боїв залишається Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

“Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування “Вагнера”, підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи”, – зазначив речник.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.

Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що бої тривають на Лиманському напрямку. Останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.

“Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп’янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили”, – наголосив Череватий.


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