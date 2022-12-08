Політика

Боррель визнав наявність проблем із обороноздатністю ЄС

8 Грудня 2022 12:19
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зброя, Євросоюз

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав наявність серйозних недоліків у критично важливих галузях європейської обороноздатності.

Виступаючи перед делегатами щорічної конференції Європейського оборонного агентства, Боррель сказав, що це робить Європу вразливою до “загроз високого рівня”.

За його словами, запаси зброї, яка постачається країнами ЄС Україні, виснажуються, оскільки європейський військово-промисловий комплекс роками не отримував належного фінансування.

“Те, що ми спрямовуємо Україні, ми беремо не зі складів, а з наших армій”, – сказав він.

Європейське оборонне агентство було створено у 2004 році, головним чином для вирішення завдань взаємної підтримки та посилення військової співпраці в Європі. До нього входять усі країни Євросоюзу за винятком Данії.

Водночас ситуація швидко покращується, сказав Боррель, який також обіймає посаду голови оборонного агентства ЄС.

“У 2021 році всі країни ЄС витратили на оборону 214 млрд євро, що на 6% більше, ніж 2020 року”, – повідомив він.

Найбільше зростання видатків на оборону продемонстрували Греція, Італія, Словенія та Фінляндія. За словами Борреля, заяви, які робили європейські уряди на тлі російської агресії проти України, вказують, що зростання оборонних видатків продовжиться і в наступні роки.


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