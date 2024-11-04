Суспільство

Блискавка вбила 13 дітей з табору біженців в Уганді 
4 Листопада 2024 12:15
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діти, загиблі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок удару блискавки по табору з біженцями в Уганді загинуло щонайменше 13 дітей та один дорослий, понад 30 було поранено.

Про це пише BBC із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.

Блискавка влучила у місцевість, де проживають понад 80 тисяч біженців, переважно з Південного Судану. 

За даними джерела, блискавка влучила у церкву, де проходила служба.

У поліції повідомили, що вбитому дорослому був 21 рік, однак вік загиблих дітей не назвали. Крім того, у місті постраждали ще щонайменше 34 людини.


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