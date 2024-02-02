Bloomberg: Кремль полює на опозиційних росіян за кордоном

Днями учасники рок-гурту, який засуджує повномасштабну війну РФ проти України, опинилися у в’язниці в Таїланді. Їх затримали нібито за проведення концертів у Пхукеті без дозволу. За даними ЗМІ, на владу Бангкока тиснула Москва, яка просила депортувати музикантів до РФ. Речниця МЗС Росії Марія Захарова ще 27 січня звинуватила «Бі-2» у спонсоруванні тероризму, бо вони публічно підтримують Україну.

Як повідомляє Bloomberg, погрозливу заяву щодо рок-музикантів зробив і депутат російської Держдуми Андрій Луговий.

«Нехай хлопці готуються: скоро вони будуть грати і співати на ложках і на металевих тарілках, танцювати чечітку на очах у своїх співкамерників», — написав він у своєму телеграм-каналі.

За інформацією журналістів, Луговий раніше фігурував у розслідуванні Великої Британії, де його визнали причетним до отруєння у 2006 році в Лондоні дисидента з РФ Олександра Литвиненка.

На захист «Бі-2» висловилися представники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

«Влада Таїланду повинна негайно звільнити затриманих учасників “Бі-2” і дозволити їм продовжувати шлях. За жодних обставин їх не можна депортувати до Росії, де їм може загрожувати арешт або щось гірше за їх відверту критику російського президента Володимира Путіна та війни Росії в Україні», — наголосили в організації.

Четверо з семи музикантів відомого рок-гурту мають ізраїльське громадянство, а один — ще й австралійське. Це дозволило Міністерству закордонних справ Ізраїлю втрутися в ситуацію та домогтися депортації всіх учасників гурту на свою територію.

Нещодавно про певні переслідування з боку РФ повідомив російський комік Максим Галкін, який також засудив повномасштабне вторгнення в Україну та поїхав з Росії. Артист розповів, що змушений скасувати свій концерт на Балі, адже його не пустили в Індонезію, попри наявну робочу візу.

«Причина була названа майже відразу і кілька разів повторена різними співробітниками прикордонної служби — лист від уряду РФ з проханням не пускати мене на Балі. Лист мені було показано, але, звичайно ж, у копії мені ввічливо відмовили. Усі служби, як транспортні, так і прикордонні висловлювали доброзичливе здивування, чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади», — написав він на своїй сторінці в інстаграмі.

Раніше концерти Галкіна були скасовані в Таїланді. За його словами, тоді російська влада працювала за іншою схемою — натиснула на власників залів, які мають міцні зв’язки з російським консульством і російським туризмом.

За даними Bloomberg, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну приблизно один мільйон росіян покинули свою країну. Журналісти зауважують, що це стало «найбільшим відпливом мізків після розпаду Радянського Союзу». Серед тих, хто поїхав з РФ, — багато артистів, публічних особистостей та культурних діячів, які висловлювалися проти війни в Україні. У Москві їх визнають «іноземними агентами», що робить таких громадян уразливими для російського судового переслідування.

«Головний страх влади зараз полягає в тому, що люди, які живуть за кордоном, доносять своє повідомлення до російської аудиторії… Вони хочуть змусити їх замовкнути», — каже російська політикиня Катерина Шульман, яку у РФ також визнали «іноземним агентом».

У Bloomberg, покликаючись власні джерела, повідомляють, що МЗС Росії вже наказало своїм дипломатам переслідувати російських артистів та знаменитостей за кордоном, зокрема, у так званих «дружніх» країнах, які не стали на чийсь бік у війні. Також уряд РФ планує до середини 2025 року зобов’язати громадян своєї країни, які проживають за кордоном, стати на консульський облік.