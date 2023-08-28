Політика

Bloomberg дізнався, коли Ердоган приїде до Путіна

28 Серпня 2023 16:25
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путін, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня, щоб обговорити відновлення “зернової угоди”.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами двох турецьких чиновників, знайомих із цим питанням, Ердоган може вирушити в Росію 8 вересня, після чого вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення “зернової угоди” та обміну полоненими.

При цьому нещодавно Ердоган заявляв, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні. Турецькі ЗМІ писали, що Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі із диктатором.


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