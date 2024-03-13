Суспільство

Блокаду пункту пропуску “Краківець”буде відновлено

13 Березня 2024 12:14
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кордон, польща
Польсько-український кордон / Getty Images

Як повідомляє польськоа сторона, у середу, 13 березня, об 11:00 перед пунктом пропуску “Корчова – Краківець” знову розпочнуться акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зокрема, мова йде про:

  • блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
  • блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.


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