Блокаду пункту пропуску “Краківець”буде відновлено

Як повідомляє польськоа сторона, у середу, 13 березня, об 11:00 перед пунктом пропуску “Корчова – Краківець” знову розпочнуться акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Зокрема, мова йде про:
- блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
- блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.