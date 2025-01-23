Блогер Фрідман зібрався до Росії на інтерв’ю з Путіним

Американський блогер Лекс Фрідман, який раніше записав інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, заявив про свій намір вирушити до Росії, щоб поспілкуватися з Володимиром Путіним.

Про це він повідомив під час подкасту з блогером Джо Роганом.

“Моя мета — зробити свій невеликий внесок у досягнення миру. Я приймаю ризики, пов’язані з цією поїздкою”, — сказав Фрідман.

Подкастер не уточнив, коли саме планує поїздку.

Раніше Фрідман висловлював критику щодо заяв Зеленського про Путіна. Зокрема, він назвав слова українського президента “грубими” та заявив, що така риторика, на його думку, не сприяє досягненню мирної угоди.

Фрідман згадав висловлювання Зеленського, що Путін не любить свій народ, і підкреслив, що для домовленостей про мир слід “ставитися з повагою” до лідера РФ.