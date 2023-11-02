Політика

Блінкен приїде з візитом до Південної Кореї

2 Листопада 2023 19:40
читать на русском →
корея, блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен невдовзі приїде з візитом до Сеула, де зустрінеться з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу Сполучених Штатів.

У південнокорейській столиці Блінкен також проведе перемовини зі своїм колегою Пак Джином і радником з національної безпеки Чо Те Йоном.

Сторони обговорять способи реагування на війну, яку Росія розв’язала проти України, та зростаюче військове співробітництво Москви і Пхеньяна.

Загалом очільник Держдепу США проведе дев’ятиденну поїздку, в ході якої відвідає Ізраїль, Йорданію, Японію, а також Індію.

Сполучені Штати прагнуть запобігти ескалації війни між Ізраїлем і бойовиками руху ХАМАС, зберігаючи при цьому свою стратегічну орієнтацію на Індо-Тихоокеанський регіон.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Листопада 2023 15:41

На Закарпатті затримали двох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на надувних колах
2 Листопада 2023 13:53

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
2 Листопада 2023 12:51

СБУ оголосила підозри лідеру та учасникам проросійської секти “АллатРа”
2 Листопада 2023 12:38

Росіяни намагались наступати на Вугледарському напрямку, – Зеленський
2 Листопада 2023 12:23

Республіканці закликали Байдена надати Україні ракети більшої дальності
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки