Блінкен приїде з візитом до Південної Кореї

Державний секретар США Ентоні Блінкен невдовзі приїде з візитом до Сеула, де зустрінеться з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу Сполучених Штатів.

У південнокорейській столиці Блінкен також проведе перемовини зі своїм колегою Пак Джином і радником з національної безпеки Чо Те Йоном.

Сторони обговорять способи реагування на війну, яку Росія розв’язала проти України, та зростаюче військове співробітництво Москви і Пхеньяна.

Загалом очільник Держдепу США проведе дев’ятиденну поїздку, в ході якої відвідає Ізраїль, Йорданію, Японію, а також Індію.

Сполучені Штати прагнуть запобігти ескалації війни між Ізраїлем і бойовиками руху ХАМАС, зберігаючи при цьому свою стратегічну орієнтацію на Індо-Тихоокеанський регіон.