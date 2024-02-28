Економіка

Bitcoin перетнув межу у 60 тисяч доларів

28 Лютого 2024 16:06
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криптовалюта
Біткоїн / Фото: Unsplash

Ціна Біткоїна зросла до 60 тисяч доларів. Востаннє така вартість була зафіксована у листопаді 2021 року.

Як зазначає Bloomberg, цього року найпопулярніша та найдорожча криптовалюта зросла в ціні більш ніж на 40%.

Цьому сприяв успішний запуск американських біржових фондів біткоїнів, які залучили понад 6 мільярдів доларів з початку торгів 11 січня.

Історичний максимум вартості Біткоїна було встановлено у листопаді 2021 року – тоді криптовалюта коштувала 69 тисяч доларів.

З початку минулого року вартість біткоїну зросла більш ніж утричі, відновившись після падіння на 64% у 2022 році.


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