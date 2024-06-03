Політика

Білий дім оголосив, хто поїде на Саміт миру у Швейцарії

3 Червня 2024 18:28
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саміт, сша
Віцепрезидентка США Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Від США на Саміт миру у Швейцарію поїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Про це йдеться в заяві адміністрації президента США.

“Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріса підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН”, — кажуть йдеться у заяві.

Разом із Гарріс до Люцерна поїде радник із національної безпеки Джейк Салліван. Вони удвох представлятимуть на саміті Сполучені Штати.

Президента США Джо Байдена не буде, як хотів того президент України Володимир Зеленський. Лідер України наполягав на тому, щоб у конференції взяли участь і Байден, і керівник Китаю Сі Цзіньпін. Китай офіційно взагалі відмовився відправляти свою делегацію на конференцію.


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