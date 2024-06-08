Політика

Більша частина Вовчанська повністю контролюється Силами оборони – ЗСУ
8 Червня 2024 15:24
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Вовчанськ
Український військовий на фоні меморіалу радянських часів у Вовчанську / Фото Getty Images

«Більша частина» Вовчанська на Харківщині перебуває під контролем Сил оборони України, повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

«Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем», – сказав Волошин.

Він зазначив, що «Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій».

«Втрати ворога на тому напрямку (Харківському) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії», – сказав речник ОСУВ «Хортиця».

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова.


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