Суспільство

Більша частина Вовчанська контролюється Силами оборони, ворог продовжує штурмові дії

20 Травня 2024 12:54
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Вовчанськ
Вовчанськ / Getty Images

Про це заявив заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

“Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються”, – розповів він.

Семенуха зауважив, що Росія здійснює штурмові дії та зосереджується на напрямках населених пунктів Вовчанськ, Липці та на лівому-правому флангу Вовчанська.

“Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район”, – додав заступник глави ОВА.


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