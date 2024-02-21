BBC: За два роки війни проти України РФ втратила 216 військових пілотів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 216 військових пілотів, підготовка яких є тривалою і дорогою.

Про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

У 2023 році Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів, включаючи полковника Віталія Табачникова, який керував вертольотом Ка-52, і командира вертолітної ланки, майора Григорія Азанова.

Ще 13 військових льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту Євгена Пригожина. Більше одномоментних втрат російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

“Усього з початку війни Росія втратила щонайменше 216 військових пілотів. Це штучні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років та понад 3 мільйони доларів”, — пише видання.