Суспільство

BBC: За два роки війни проти України РФ втратила 216 військових пілотів

21 Лютого 2024 11:09
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війна
Російський Су-25 / Фото з тг-каналу Fighterbomber

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 216 військових пілотів, підготовка яких є тривалою і дорогою.

Про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

У 2023 році Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів, включаючи полковника Віталія Табачникова, який керував вертольотом Ка-52, і командира вертолітної ланки, майора Григорія Азанова.

Ще 13 військових льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту Євгена Пригожина. Більше одномоментних втрат російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

“Усього з початку війни Росія втратила щонайменше 216 військових пілотів. Це штучні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років та понад 3 мільйони доларів”, — пише видання.


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BBC: За два роки війни проти України РФ втратила 216 військових пілотів
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