Байден закликав забезпечити підтримку України на тлі смерті Навального

Президент США Джо Байден відреагував на інформацію про смерть Олексія Навального та наголосив на важливості підтримки України.

Про це він заявив під час свого брифінгу.

Американський президент наголосив, що за смерть Навального відповідальний президент РФ Володимир Путін. За його словами, те, що сталося з Навальним є “ще одним доказом жорстокості Путіна”.

Байден закликав забезпечити фінансування для України, аби держава змогла продовжувати захищатися.

“Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Це увійде на сторінки історії. Це дійсно має значні наслідки. Годинник цокає. І це має статися, ми маємо допомогти зараз”, — заявив очільник США.