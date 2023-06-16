Байден відкритий до того, щоб спростити Україні шлях до НАТО

Президент США Джо Байден “відкритий” до ідеї спростити шлях України до вступу в НАТО, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.

Зокрема йдеться про те, щоб скасувати вимогу Плану дій до членства в НАТО, затвердженого для України. План передбачає проведення низки реформ в цивільній та військовій сферах.

Хоча вимоги до вступу в Альянс залишаються, без ПДЧ союзники зможуть в будь-який час проголосувати за вступ України.

Відповідну ідею, кажуть в ЗМІ, Байдену представив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США цього тижня. Про усунення вимог ПДЧ союзники можуть оголосити в липні на саміті у Вільнюсі.

“Ми намагаємось знайти спільну позицію з формулювань, які б підтримали відданість НАТО трансатлантичній інтеграції України”, – наводить Politico слова високопосадовця США. В Washington Post уточнили, що рішення щодо ПДЧ не передбачає визначення дати вступу України до НАТО.

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив в п’ятницю, що союзники по НАТО готові усунути деякі перепони на шляху України до НАТО.

“Все більше сигналів, що всі погодяться”, – заявив Пісторіус в Брюсселі, відповідаючи на питання про можливість спрощення шляху України до НАТО.

15-16 червня в Брюсселі триває засідання міністрів оборони країн НАТО, зокрема союзники обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначаються з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.

Раніше в НАТО заявляли, що вступ України до Альянсу неможливий, поки війна триває і наголошували – нагальним пріоритетом є допомогти Україні захиститись від російської агресії.