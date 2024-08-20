Політика

Байден підвів підсумки своєї роботи на пості президента США 
20 Серпня 2024 09:37
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Джо Байден / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Під час виступу на з’їзді Демократичної партії у Чикаго Президент США підбив підсумки на посаді президента, згадавши війну в Україні.

Про це пише “Голос Америки“.

Байден наголосив на успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, а також у протистоянні Росії та Китаю.

“Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об’єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО”.

Він також наголосив, що ні він сам, ні віцепрезидентка Камала Гарріс, “ніколи не схилимось перед Путіним”.

“Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна”, – підкреслив Байден.

Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув’язненими з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Президент США додав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС, і над доставками гуманітарної допомоги.

Він закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

“Америко, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкращі 50 років. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім”, – підсумував Байден.


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