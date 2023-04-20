Політика

Байден обговорив з головою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти Росії

20 Квітня 2023 20:41
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санкції, сша, допомога, Євросоюз

Президент США Джо Байден у четвер провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, під час якої сторони підтвердили рішучість продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні, паралельно запроваджуючи нові санкції проти РФ, повідомив Білий дім.

“Президент Байден і голова Єврокомісії фон дер Ляйєн підтвердили зобов’язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу у сфері безпеки, а також продовжувати тісно співпрацювати, щоб залучити до наслідків Росію за її агресію”, – поінформували в американській адміністрації за підсумками контактів.

Крім цього, Байден і фон дер Ляйєн обговорили ситуацію навколо Тайваня і нещодавній візит глави ЄК до Пекіна.


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