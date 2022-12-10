Азербайджан передав Україні силові трансформатори та генератори

Азербайджан надіслав Україні гуманітарну допомогу – першу партію електроустаткування.

У суботу вранці, 10 грудня, Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу першу партію електроустаткування – 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Устаткування, надане компанією Azerenergy, виїхало в суботу вранці чотирма вантажівками, його вага складає 52,2 тонни. Загальна вартість допомоги становила 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тисяч доларів).

Найближчими днями планується надіслати другу партію гуманітарної допомоги.

Загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном у зв’язку з війною в Україні, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн. доларів США).

За останні 6 місяців різноманітні азербайджанські організації надавали гуманітарну допомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію до Азербайджану привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни та втратили близьких. Було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12