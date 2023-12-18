Автодозвін як інструмент для бізнесу

В роботі бізнесу часом виникає потреба в масових дзвінках: до постійних користувачів, щоб повідомити новину чи запропонувати послугу, до нових холодних контактів, партнерів. Якщо співрозмовник не бере слухавки, зручно використовувати автодозвін ― інструмент віртуальної атс, що автоматично здійснює телефонні дзвінки. Номер буде набиратися через певні проміжки часу, доки не вдасться отримати відповідь.
Основні аспекти автодозвону в бізнесі
Автодозвін є корисним інструментом для бізнесу, оскільки його застосування допомагає:
- збільшити продуктивність співробітників ― менеджери не витрачають часу на спроби самостійно додзвонитися та очікування відповіді;
- оптимізувати бізнес-процеси;
- підвищити продажі завдяки зручному та ефективному опрацюванню бази контактів;
- покращити сервіс завдяки опитуванню та збиранню відгуків клієнтів.
Використання автоматичних викликів буде корисним в продажах, маркетингу та дослідженнях, обслуговуванні клієнтів, роботі колцентрів.
Види автодозвону та їхні застосування
Існує декілька видів автодозвону в залежності від технічних аспектів запровадження.
- Автододзвон без участі оператора. Це простий інструмент, що полягає у відтворенні під час дзвінку попередньо записаного повідомлення. Наприклад, повідомлення про стан рахунку чи заборгованість, реклами й новин.
- Автододзвон з переведенням виклику на оператора. Ця технологія може спершу озвучити голосове повідомлення, в разу зацікавленості ― з’єднати клієнта з оператором. Або перевести виклик на оператора одразу після підняття слухавки з того боку.
- Автоматичне телефонне опитування. Цей інструмент дозволяє ставити питання та збирати відгуки клієнтів щодо продукту чи послуги.
- Автоматичний зворотний дзвінок. Це технологія callback, що пропонує користувачу залишити свій номер телефону, після чого виконує виклик і з’єднує його з оператором.
Переваги використання автодозвону для бізнесу
Автодозвон не є незамінним інструментом в роботі бізнесу, але він має ряд переваг, завдяки яким можна вирішити практичні завдання:
- поінформувати користувачів про новини, знижки, заходи, а також стан рахунку чи заборгованість;
- провести опитування чи зібрати відгуки;
- повідомити партнерів про зміну адреси або реквізитів;
- працювати з базою холодних контактів, а при наявності інтеграції віртуальної телефонії з CRM ― одразу вносити дані про контакт до системи, а потім ― аналізувати ефективність роботи та показники лідогенерації.
Використання автододзвону також має певні застороги:
- організаційні питання: оберіть такий формат автододзвону, який відповідає потребам бізнесу, при цьому не шкодить клієнтському досвіду;
- юридичні обмеження: переконайтеся, що не порушуєте права на приватність і використовуєте законно отримані персональні дані;
- етика: дехто вважає автодозвін недоречним, проте обмеження в частоті дзвінків, контроль та застосування інструменту лише для важливих завдань може змінити ставлення клієнтів до автоматичних дзвінків.
Висновки
Автодозвін може бути корисним для бізнесу, оскільки має ряд переваг: допомагає оптимізувати роботу працівників, сприяє розвитку клієнтської бази та зростанню продажів. При цьому послуга автододзвону легко налаштовується і коштує не дорожче за звичайний зв’язок.
Розвиток технологій зв’язку, в тому числі машинне навчання та застосування штучного інтелекту, робить автодозвін ще більш ефективним і зручним для бізнесу.
Використання автодозвону буде корисним за умови контролю та дотриманню юридичних та етичних норм.