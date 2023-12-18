Автодозвін як інструмент для бізнесу

В роботі бізнесу часом виникає потреба в масових дзвінках: до постійних користувачів, щоб повідомити новину чи запропонувати послугу, до нових холодних контактів, партнерів. Якщо співрозмовник не бере слухавки, зручно використовувати автодозвін ― інструмент віртуальної атс, що автоматично здійснює телефонні дзвінки. Номер буде набиратися через певні проміжки часу, доки не вдасться отримати відповідь.

Основні аспекти автодозвону в бізнесі

Автодозвін є корисним інструментом для бізнесу, оскільки його застосування допомагає:

збільшити продуктивність співробітників ― менеджери не витрачають часу на спроби самостійно додзвонитися та очікування відповіді;

оптимізувати бізнес-процеси;

підвищити продажі завдяки зручному та ефективному опрацюванню бази контактів;

покращити сервіс завдяки опитуванню та збиранню відгуків клієнтів.

Використання автоматичних викликів буде корисним в продажах, маркетингу та дослідженнях, обслуговуванні клієнтів, роботі колцентрів.

Види автодозвону та їхні застосування

Існує декілька видів автодозвону в залежності від технічних аспектів запровадження.

Автододзвон без участі оператора. Це простий інструмент, що полягає у відтворенні під час дзвінку попередньо записаного повідомлення. Наприклад, повідомлення про стан рахунку чи заборгованість, реклами й новин. Автододзвон з переведенням виклику на оператора. Ця технологія може спершу озвучити голосове повідомлення, в разу зацікавленості ― з’єднати клієнта з оператором. Або перевести виклик на оператора одразу після підняття слухавки з того боку. Автоматичне телефонне опитування. Цей інструмент дозволяє ставити питання та збирати відгуки клієнтів щодо продукту чи послуги. Автоматичний зворотний дзвінок. Це технологія callback, що пропонує користувачу залишити свій номер телефону, після чого виконує виклик і з’єднує його з оператором.

Переваги використання автодозвону для бізнесу

Автодозвон не є незамінним інструментом в роботі бізнесу, але він має ряд переваг, завдяки яким можна вирішити практичні завдання:

поінформувати користувачів про новини, знижки, заходи, а також стан рахунку чи заборгованість;

провести опитування чи зібрати відгуки;

повідомити партнерів про зміну адреси або реквізитів;

працювати з базою холодних контактів, а при наявності інтеграції віртуальної телефонії з CRM ― одразу вносити дані про контакт до системи, а потім ― аналізувати ефективність роботи та показники лідогенерації.

Використання автододзвону також має певні застороги:

організаційні питання: оберіть такий формат автододзвону, який відповідає потребам бізнесу, при цьому не шкодить клієнтському досвіду;

юридичні обмеження: переконайтеся, що не порушуєте права на приватність і використовуєте законно отримані персональні дані;

етика: дехто вважає автодозвін недоречним, проте обмеження в частоті дзвінків, контроль та застосування інструменту лише для важливих завдань може змінити ставлення клієнтів до автоматичних дзвінків.

Висновки

Автодозвін може бути корисним для бізнесу, оскільки має ряд переваг: допомагає оптимізувати роботу працівників, сприяє розвитку клієнтської бази та зростанню продажів. При цьому послуга автододзвону легко налаштовується і коштує не дорожче за звичайний зв’язок.

Розвиток технологій зв’язку, в тому числі машинне навчання та застосування штучного інтелекту, робить автодозвін ще більш ефективним і зручним для бізнесу.

Використання автодозвону буде корисним за умови контролю та дотриманню юридичних та етичних норм.