Суспільство

Автобуси №20 та 77 у Харкові змінять маршрут курсування

9 Червня 2023 14:18
24
читать на русском →
транспорт

Автобуси №20е та 77е змінять шлях прямування з 10 червня по 10 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.

У цей період автобуси курсуватимуть так:

№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-д 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Червня 2023 14:39
25

Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе: є загиблі та постраждалі
9 Червня 2023 16:18
23

МЗС відреагував на передачу Угорщині українських військовополонених з РФ
9 Червня 2023 13:52
83

Ігнат розповів про нову тактику російського повітряного нальоту
9 Червня 2023 13:21
37

Польські фермери заблокували рух фур через ПП “Ягодин-Дорогуськ
9 Червня 2023 13:05
47

Маляр: На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки