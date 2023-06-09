Автобуси №20 та 77 у Харкові змінять маршрут курсування

Автобуси №20е та 77е змінять шлях прямування з 10 червня по 10 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.

У цей період автобуси курсуватимуть так:

№20е: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. Отакара Яроша – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр-д 2-й Панасівський – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).