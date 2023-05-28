Австрія виділяє Україні 2 млн євро на розмінування

Після дебатів щодо підтримки розмінування в Україні уряд Австрії оголосив про фінансову підтримку в суботу. Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що Австрія виділить 2 млн євро до Міжнародного трастового фонду (ITF). Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з Іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії.

Про це повідомляє Ö24.

Проте Нехаммер підтвердив, що “жоден австрійський солдат не ступить на українську землю для розмінування, поки це зона бойових дій”.

«Ми допомагаємо фінансовою підтримкою для розмінування та надаємо 2 мільйони євро для підтримки ITF у розмінуванні», — пояснює Нехаммер. Кошти Фонду іноземних катастроф (AKF) Міністерства закордонних справ будуть спрямовані на фінансування обладнання для розмінування для України з метою ліквідації гострої гуманітарної ситуації в Україні. Зрештою, значна частина країни забруднена наземними мінами та вибухонебезпечними залишками війни, які становлять небезпеку для життя.

Віцеканцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і “допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки і школи”. “І ми зміцнюємо продовольчу безпеку, даючи можливість фермерам знову обробляти свої поля”, – зазначив Коглер.

Раніше в Австрії виникли дебати з приводу виділення цих коштів. Міністерка оборони Клаудія Таннер виступала проти участі держави в розмінуванні України до завершення бойових дій, вважаючи це порушенням конституційного нейтралітету. Таннер вважала, що допомога в розмінуванні повинна надаватись лише після завершенні війни.

Проти будь-якої участі Австрії у допомозі Україні з розмінуванням виступили також в опозиційній ультраправій Австрійській партії свободи.