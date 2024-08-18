Політика

Авіація ЗСУ зруйнувала другий міст через річку Сейм
18 Серпня 2024 12:16
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курська операція
Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних можливостей, що суттєво впливає на перебіг бойових дій / Скриншот відео

Українські військові зруйнували другий міст через річку Сейм у Курській області – у районі села Зване. Відео авіаудару по мосту опублікував 18 серпня у своєму Facebook командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст!» – написав Олещук, додавши, що «авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних можливостей, що істотно впливає на хід бойових дій».

16 серпня влада Курської області повідомляла про руйнування мосту через річку Сейм у Глушковському районі. Була інформація, що по мосту біля села Глушково вдарили ракетами з установки HIMARS. Зі свого боку Олещук публікував відео удару по мосту, не уточнюючи деталей, і писав, що «авіація Повітряних сил бере активну участь у бойових діях на Курському напрямку».


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Авіація ЗСУ зруйнувала другий міст через річку Сейм
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