Авіація ЗСУ зруйнувала другий міст через річку Сейм

Українські військові зруйнували другий міст через річку Сейм у Курській області – у районі села Зване. Відео авіаудару по мосту опублікував 18 серпня у своєму Facebook командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Курський напрямок. Мінус ще один міст!» – написав Олещук, додавши, що «авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних можливостей, що істотно впливає на хід бойових дій».

16 серпня влада Курської області повідомляла про руйнування мосту через річку Сейм у Глушковському районі. Була інформація, що по мосту біля села Глушково вдарили ракетами з установки HIMARS. Зі свого боку Олещук публікував відео удару по мосту, не уточнюючи деталей, і писав, що «авіація Повітряних сил бере активну участь у бойових діях на Курському напрямку».