Авіація ЗСУ завдала високоточного удару по позиціях окупантів у Запорізькій області (відео)

Авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила високоточний удар по позиціях російських окупантів у Запорізькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, оприлюднивши відео удару.

Удар був завданий 17 лютого біля населеного пункту Чумацьке. На відео з безпілотника видно, як окупанти пересуваються поблизу своєї позиції у лісосмузі між полями, після чого в цій місцевості відбувається вибух від авіаційних засобів ураження.

Згідно з інформацією військових, ця позиція належала 2-му мотострілецькому батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади російської армії.

В результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, укріплення та майданчик для запуску дронів загарбників. Деталі використаної зброї не розкриваються, проте зазначено, що вона є високоточною. Це можуть бути як авіабомби з американськими комплектами JDAM-ER або GBU-39/B Small Diameter Bomb, так і французькі AASM (HAMMER).