Атака на Хмельниччину: є пошкодження інфраструктури, одна людина постраждала

Російсько-окупаційні війська сьогодні зранку, 16 листопада, здійснили повітряну атаку на Хмельницьку область — один цивільний зазнав поранень.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

“Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу.

Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії.

Збитки встановлюються”, – йдеться у повідомлені.