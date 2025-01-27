Економіка

Атака дронів зупинила роботу Рязанського нафтопереробного заводу, – Reuters 
27 Січня 2025 20:45
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Пожежа на Рязанському НПЗ / Фото з соцмереж
Пожежа на Рязанському НПЗ / Фото з соцмереж

Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських безпілотників, яка відбулася наприкінці минулого тижня.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Як пише агентство , удар спричинив пожежу на нафтосховищі, а також пошкодив кілька ключових об’єктів заводу. Зокрема, постраждали залізнична естакада та установка гідроочищення, яка використовується для очищення нафтопродуктів від домішок.

“Пошкоджено обладнання для залізничного наливу. Залізничні відвантаження зупинені, а переробка нафти припинена”, — зазначило одне з джерел.

За словами іншого співрозмовника, відвантаження нафтопродуктів було припинено ще 24 січня, у п’ятницю. Завод зупинили через неможливість транспортування продукції.

26 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили повторно вразили об’єкти Рязанської нафтопереробної компанії, яка забезпечує паливом війська країни-агресора.


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