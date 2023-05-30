Атака дронів на Москву. Путін зробив заяву

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в атаці дронів на Москву і заявив, що ця атака стала відповіддю на російський удар по штабу військової розвідки України, завданої «два-три дні тому».

«Ми вже говорили про можливості завдання ударів по штабах прийняття рішень, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, до цієї категорії належить і штаб військової розвідки України, по якому було завдано удару два-три дні тому. У відповідь київський режим вибрав інший шлях, шлях спроб залякування Росії, залякування громадян Росії та ударів по житлових будинках», – сказав Путін.

Президент назвав атаку дронів «терористичним актом».

Під час атаки, за словами Путіна, російські системи ППО спрацювали «штатно, задовільно», хоча «ще є над чим працювати».

Вранці 30 травня у три багатоповерхових житлових будинків у Москві влучили безпілотники. Будинки отримали пошкодження, дві особи звернулися за медичною допомогою, але госпіталізація, як стверджує влада, їм не знадобилася.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи атаку дронів, заявив, що «ми із задоволенням дивимося – і прогнозуємо збільшення кількості атак», але Україна, за його твердженням, не має «прямого відношення» до них.