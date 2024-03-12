Економіка

Атака БпЛА вивела з ладу Нижегородський НПЗ “Лукойлу” — Reuters

12 Березня 2024 14:51
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росія, нафта
Резервуар нафтовий / Ілюстративне фото: Getty Images

Нафтопереробний завод “Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез” (НОРСІ) у місті Кстово Нижегородської області РФ має проблеми після нічної атаки безпілотників. З ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

“Джерела в галузі повідомили Reuters на умовах анонімності, що в результаті атаки було пошкоджено головну установку перегонки нафти (АВТ-6) на НОРСІ, а це означає, що щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. Лукойл відмовився від коментарів”, — пише агенція.

За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Він також переробляє близько 4,9 млн тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії, 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива в країні, згідно з даними галузевих джерел.


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