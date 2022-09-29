“Артемівське шампанське” почали розливати в Одеській області

Один із найбільших в Україні виробників ігристих вин “Артвайнері”, потужності якого знаходяться у прифронтовому Бахмуті, відновив роботу в Одеській області, пише LIGA.net.

“Для того, щоб забезпечити безперервність виробництва та задовольнити високий попит на ігристе від Artwinery, було ухвалене рішення стартувати розлив п’яти найпопулярніших різновидів Артемівського на виробничих потужностях наших партнерів Таїрово Вайнері. Ми маємо партнерські стосунки, регламентовані угодою про співпрацю”, — пояснили в прес-службі виробника.

Завод “Артвайнері” у Бахмуті та склади законсервовані.

Артвайнері – колишній Артемівський завод шампанських вин. Підприємство було засновано в 1950 році і змінило назву в 2016 році у зв’язку з декомунізацією. Місто Артемівськ із 2015 року має історичну назву Бахмут. Проте більшість споживачів за звичкою називають всю лінійку вин цього заводу Артемівським шампанським.

До минулого року акціонерами компанії були Ігор Ахметов (брат Ріната Ахметова), Борис Колесніков із дружиною Світланою та екс-нардеп Сергій Кий. На початку 2021 року стало відомо про смерть Ігоря Ахметова. Судячи з офіційних документів, його частка перейшла до Тетяни Ахметової-Айдарової та Ірини Ахметової. Скоріше за все, це дочка та вдова Ігоря Ахметова.