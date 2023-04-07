Політика

Аркадія Бабченка оголошено в Росії “іноагентом”

7 Квітня 2023 21:37
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росія

Міністерство юстиції Росії у п’ятницю, 7 квітня, оголосило “іноагентом” журналіста Аркадія Бабченка. До реєстру також внесено товариство з обмеженою відповідальністю “Хронікер”.

Минулої п’ятниці, 31 березня, Мін’юст РФ оголосив іноагентами трьох осіб: лідера групи “Ногу звело!” музиканта Максима Покровського, колишнього координатора штабу Олексія Навального у Новосибірську Сергія Бойка, а також голову Спілки журналістів Карелії Георгія Чентемірова.

З 1 грудня 2022 року у Росії діє новий закон “Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом”. Він дозволяє визнавати “іноагентом” будь-кого, хто з погляду влади потрапив під “іноземний вплив” – тепер необов’язково навіть встановлювати факт іноземного фінансування.


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