Аркадія Бабченка оголошено в Росії “іноагентом”

Міністерство юстиції Росії у п’ятницю, 7 квітня, оголосило “іноагентом” журналіста Аркадія Бабченка. До реєстру також внесено товариство з обмеженою відповідальністю “Хронікер”.

Минулої п’ятниці, 31 березня, Мін’юст РФ оголосив іноагентами трьох осіб: лідера групи “Ногу звело!” музиканта Максима Покровського, колишнього координатора штабу Олексія Навального у Новосибірську Сергія Бойка, а також голову Спілки журналістів Карелії Георгія Чентемірова.

З 1 грудня 2022 року у Росії діє новий закон “Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом”. Він дозволяє визнавати “іноагентом” будь-кого, хто з погляду влади потрапив під “іноземний вплив” – тепер необов’язково навіть встановлювати факт іноземного фінансування.