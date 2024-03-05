Політика

Арахамія пояснив скасування засідань Верховної Ради

5 Березня 2024 16:40
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Давид Арахамія / Getty Images

Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія пояснив скасування засідань Верховної Ради цього тижня тим, що депутати мають виконати “термінове завдання”, яке впливає на допомогу партнерів.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

Політик нагадав, що від початку повномасштабної війни Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання.

“Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом”, – заявив він.

Арахамія також прокоментував плани депутатів на найближчий час.

“Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи в округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів”, – заявив політик.

Він запевнив, що коли це завдання буде виконане, депутати повернуться до роботи в сесійній залі.

“Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки”, – наголосив Арахамія.


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