Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія пояснив скасування засідань Верховної Ради цього тижня тим, що депутати мають виконати “термінове завдання”, яке впливає на допомогу партнерів.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

Політик нагадав, що від початку повномасштабної війни Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання.

“Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом”, – заявив він.

Арахамія також прокоментував плани депутатів на найближчий час.

“Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи в округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів”, – заявив політик.

Він запевнив, що коли це завдання буде виконане, депутати повернуться до роботи в сесійній залі.

“Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки”, – наголосив Арахамія.