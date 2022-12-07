Apple відклала дебют безпілотного електромобіля

Американська Apple Inc відклала термін випуску безпілотного електромобіля на рік – до 2026 року, і дещо вгамувала амбіції щодо ступеня його самокерованості, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, проект Titan в останні кілька місяців залишався у підвішеному стані, оскільки топ-менеджери Apple дійшли висновку, що їх бачення повністю автономного автомобіля, що не має керма та педалей, не може бути реалізовано з існуючими технологіями.

У зв’язку з цим компанія прийняла рішення скоригувати проект і тепер планує створити менш автономний автомобіль, з кермом і педалями, за можливості повністю безпілотного керування на автомагістралях, зазначають джерела.

Передбачається, що водій автомобіля в ході руху по магістралі зможе займатися своїми справами, наприклад, дивитися фільм або грати в гру, і отримуватиме завчасні повідомлення, щоб перейти на ручне керування при наближенні до міських вулиць або погіршення погодних умов.