Політика

“Америка надаватиме Україні ATACMS на постійній основі” – Кулеба

19 Жовтня 2023 15:47
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сша, кулеба, ракети

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Сполучені Штати домовилися про постійне постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це глава МЗС повідомив у ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

“Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час особистої зустрічі наприкінці вересня”, — сказав Кулеба.

Як зазначив міністр, якщо почитати “між рядків” виступ Зеленського після переговорів із Байденом, “то можна зрозуміти, що було ухвалено дуже важливе рішення і воно могло бути лише таким”.

“Тому дякую США за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності”, — підкреслив глава МЗС.

Окрім цього, Кулеба висловив сподівання, що в майбутньому Сполучені Штати нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів.


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