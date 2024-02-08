Алієва вп’яте обрали президентом Азербайджана

Президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових президентських виборах 7 лютого, забезпечивши собі ще один семирічний термін перебування на посаді. Алієв перебуває при владі з 2003 року, змінивши свого батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках.

Як повідомляє Report, результати підрахованих бюлетенів дозволяють говорити про те, що Ільхам Алієв обраний президентом Азербайджану.

Про це голова Центральної виборчої комісії Мазахир Панахов заявив на брифінгу для представників ЗМІ.

“Вибори пройшли на високому рівні. Народ Азербайджану здійснив своє суверенне право і обрав свого президента з 7 кандидатів. Згідно з попередніми результатами, Ільхам Алієв набрав більшість голосів. Підрахунок бюлетенів, що залишилися, не вплине на результати”, — сказав голова ЦВК.

Так, згідно з результатами підрахунку 93.3 відсотків бюлетенів, кандидат у президенти від партії “Єні Азербайджан” Ільхам Алієв отримав 92,05% голосів виборців.