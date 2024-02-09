Суспільство

Активісти захопили консульство Угорщини у Венеції  

9 Лютого 2024 15:54
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Угорщина, італія
Прапор Угорщини / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У п’ятницю вранці активісти захопили консульство Угорщини у Венеції. Вони вимагають звільнення з-під варти вчительки Іларії Саліс, яку звинувачують у нападі на двох неонацистів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Тридцять членів лівого соціального центру Rivolta («Повстання») зайняли приміщення поблизу площі Piazzale Roma у Венеції в той час, як міністр юстиції Італії Карло Нордіо відвідував італійське місто Падую, закликаючи «негайно звільнити Іларію Саліс».

Саліс – 39-річна вчителька початкової школи у місті Монца, а також антифашистська активістка, якій загрожує до 24 років ув’язнення у Будапешті за ймовірний напад на двох неонацистів у лютому минулого року.

Активісти заявили, що вони перебувають в угорському консульстві, оскільки хочуть звільнення Саліс, а також назвали судовий процес фарсом.

Минулого місяця знімки, на яких Саліс ведуть у суд Будапешта на ланцюгу та в наручниках на руках і ногах, викликали громадський резонанс в Італії. Цьому передували також непідтверджені повідомлення ЗМІ про незадовільні умови утримання жінки під вартою, зокрема клопів, мишей, бруд та нелюдські покарання. Це змусило Рим висловити протест, а прем’єр-міністерку країни Джорджу Мелоні – домогтися від угорського колеги Віктора Орбана обіцянки, що судовий розгляд справи Саліс буде справедливим і здійснюватиметься в належних умовах.

Родина і адвокати жінки просять відпустити її під домашній арешт в Угорщині або Італії до завершення судового процесу.


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