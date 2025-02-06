Суспільство

“Агресора треба бити у нього вдома”: Зеленський нагородив учасників Курської операції
6 Лютого 2025 17:42
Володимир Зеленський нагородив учасників Курської операції / Фото: ОП
Володимир Зеленський нагородив учасників Курської операції / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив успішне проведення Курської операції та подякував бійцям, які брали в ній участь.

Про це Володимир Зеленський написав у Facebook.

Президент сказав, що удари по території Росії є не лише справедливими, а й ефективними для захисту України та всієї Європи.

Лідер України подякував бійцям і командирам із 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї, 36-ї бригад та підрозділам 17-ї та 47-ї бригад. Окремо відзначив воїнів територіальної оборони, СБУ та МВС.

Нагородження учасників Курської операції / Фото: ОП

“Це підрозділи 129-ї бригади ТрО. Хочу подякувати всім воїнам Сил спеціальних операцій, воїнам СБУ, окремо – усьому складу МВС України, дотичному до цієї операції, який допомагав у підтриманні правопорядку на місцевості”, – сказав Зеленський.

Глава держави також нагородив українських військових і продовжив традицію надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну.


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