AFP знайшло живими щонайменше трьох французьких “найманців”, яких РФ оголошувала вбитими в Харкові

Французьке агентство AFP поговорило з кількома французькими громадянами, чиї імена російська пропаганда називала як убитими в Україні “найманцями”.

Вони служать або служили в Інтернаціональному легіоні, створеному в перші дні великої війни, на стандартних умовах ЗСУ, крім можливості в будь-який момент звільнитися. Росія називає всіх громадян третіх країн, які воюють на боці України, найманцями. На Заході, однак, нікого з них за найманство не судили.

Кореспонденти агентства зустрілися на фронті в Україні з французом на ім’я Франк, який фігурував уже в кількох списках убитих “найманців”, які розповсюджуються Москвою, серед 60 осіб, убитих, як стверджувало Міноборони, у Харкові минулого тижня.

До того його ж оголошували загиблим у 2022 році, після того як він втратив в окопах свою камеру GoPro. За його словами, російські пропагандисти приклеюють зображення його обличчя до відео з трупами. Усі джерела агентства кажуть, що це характерний приклад російської дезінформації.

Також AFP зустрілося на сході Франції з Беранже Міно, який покинув Україну у вересні минулого року після поранення. Він продемонстрував свій французький паспорт із таким ім’ям та українське військове посвідчення. За його словами, заяви про загибель десятків французьких добровольців в одному й тому самому місці неправдоподібні: “неможливо, щоб 50 французьких військових перебували в Україні в одному й тому самому місці в один і той самий час. […] Ті, кого я знаю, у різних підрозділах по всій країні”.

За словами джерел AFP у французьких спецслужбах, в Україні воює всього близько 100 французьких громадян; Міно оцінює їхню кількість навіть нижче.

Головний редактор журналу Air & Cosmos Ксав’є Тітельман, який має контакти в Інтернаціональному легіоні, розповів, що зв’язувався з приблизно дюжиною осіб у списках, які публікує російська сторона, і всі вони виявилися живими.

А багато імен, за словами військових джерел AFP, і зовсім вигадані: “Вони починають з верифікованої інформації про французьких громадян в Україні і перемішують її з фейковими даними”.