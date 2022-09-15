Кримінал

ЗСУ завдали понад 140 ударів по росіянам на півдні

15 Вересня 2022 15:44
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Українські військові завдали понад 140 ударів по позиціях росіян на півдні. Зокрема, окупанти були атаковані під Херсоном.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

“За ніч ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили і бойової техніки ворога в передмісті Херсона”, – розповідають в ОК “Південь”.

Підтверджено ліквідацію 12 ворожих солдатів. При цьому були знищені сім одиниць ворожої автомобільної техніки.

Також зазначається, що бійці ЗСУ забезпечують вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином росіяни не можуть відремонтувати і використовувати його.


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