Кримінал

Є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури, – Укренерго

10 Лютого 2023 10:01
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електроенергія

Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі”, – йдеться в повідомленні.

 У компанії зазначили, що для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми “Укренерго” вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.


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