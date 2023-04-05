Кримінал

Відбувся перший допит митрополита УПЦ МП Павла

5 Квітня 2023 11:29
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церква

Відбувся перший допит митрополита УПЦ (МП), настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) як підозрюваного.

“4 квітня 2023 року відбувся перший допит митрополита Павла як підозрюваного. Його адвокат священик Микита Чекмен розповів, що владика надав усі показання, які цікавили слідство”, – йдеться в повідомленні монастиря.

Водночас в УПЦ (МП) заявляють, що у зв’язку з тим, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не було надано електронні докази обвинувачення, адвокати подали клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

“З незрозумілих причин це клопотання досі не задоволено. Враховуючи всі наявні обставини, адвокат наголосив, що захист вважає підозру, оголошену митрополиту Павлу, необґрунтованою”, – ідеться в повідомленні.


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