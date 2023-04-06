Упродовж доби РФ убила 5 жителів Донеччини

За добу 5 квітня від російської збройної агресії загинули 5 мирних мешканців Донецької області, ще 9 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Олексієво-Дружківці, 2 в Бахмуті та 1 у Сергіївці. Ще 9 людей в області дістали поранення”, – зазначив він.

Із початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1459 мирних жителів, ще 3359 людей дістали поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі – їх встановити неможливо.