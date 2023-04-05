Кримінал

Упродовж доби РФ убила 4 жителів Донеччини, 11 людей поранені

5 Квітня 2023 08:41
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війна

За добу 4 квітня від російської збройної агресії загинули 4 мирних жителів Донецької області, ще 11 людей дістали поранення.

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкиному та 1 у Красногорівці. Ще 11 людей в області дістали поранення”, – зазначили в ОВА.

Із 24 лютого 2022 року від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1454 мирних жителі, ще 3350 людей дістала поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі – їх встановити неможливо.


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