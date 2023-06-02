У Київській області через нічну атаку є постраждалі

У Київській області через сьогоднішню нічну атаку є постраждалі. Серед них дитина та пенсіонер.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, через нічну атаку ушкодження отримала 11-річна дитина та чоловік 68 років. Його госпіталізували до лікарні та прооперували.

У Київській ОВА повідомили, що через падіння уламків збитих ракет та дронів пошкоджено 5 приватних будинків, у двох виникли пожежі. Також пошкоджено декілька автівок та вибиті вікна в одному з офісних приміщень.

Наразі фахівці усувають наслідки нічної атаки на Київ, а правоохоронці фіксують пошкодження.