Кримінал

У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ

30 Травня 2023 13:23
33
читать на русском →
війна

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку дронів зросла. За попередніми даними, поранення отримали 11 осіб, частина з них госпіталізована.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали 11 осіб. З них 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, ще 5 госпіталізували. Наразі у лікарнях перебувають троє осіб.

Крім того, через російську атаку є жертва. Внаслідок інциденту загинула 33-річна жінка.

Кличко додав, що з пошкодженої багатоповерхівки, куди впали уламки дрона, евакуювали 20 мешканців.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 15:35
38

Розпочато розслідування причин аварійних відключень електроенергії – Укренерго
30 Травня 2023 16:43
37

Атака дронів на Москву. Путін зробив заяву
30 Травня 2023 14:53
18

В ДПСУ спростували обмеження виїзду за кордон для 17-річних
30 Травня 2023 14:22
59

Рада прийняла законопроєкт про зменшення призовного віку з 27 до 25 років
30 Травня 2023 13:35
68

У Москві затримали українку, яка намагалася вивезти дітей з окупованих регіонів, – росЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки