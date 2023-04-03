Кримінал

У Куп’янську в результаті ворожих обстрілів поранено жінку Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстрілювали Куп’янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. “Унаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено об’єкти цивільної промисловості. Поранення отримала 65-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. За його словами, у Вовчанських Хуторах унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину, а в Богуславці – пошкоджено житловий будинок. Поділитися:



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