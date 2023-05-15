У Харківській області СБУ затримала ворожих інформаторів

Служба безпеки затримала двох російських інформаторів, які збирали інформацію про переміщення українських військових у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що зловмисники знайомі між собою. Так, чоловік та жінка з Вовчанська приховано збирали дані про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Інформатори фіксували наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Отримані дані передавали своєму родичу, який проживає в Росії.

Так, розвіддані потрібні були росіянам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

СБУ встановила місцезнаходження та затримала обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ворогом.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою.