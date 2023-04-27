“Точку-У” по вокзалу Краматорська могли випустити з окупованої території Харківщини

Обстріл краматорського вокзалу з тактичного комплексу “Точка-У” російські військові могли вести з території Харківської області — з окупованого в той період Ізюмського району. Таку версію розглядають в рамках розслідування ракетної атаки РФ 8 квітня 2022 року. Аби перевірити факт запуску ракети саме з цього напрямку, призначені експертизи.

Про це Суспільному Донбас повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит.

“Встановлено, що у період здійснення вказаного ракетного удару на тимчасово окупованій військовослужбовцями ЗС РФ території Ізюмського району Харківської області знаходились та пересувались тактичні ракетні комплекси “Точка У”. Враховуючи відстань до Краматорська та напрямок прильоту ракети по залізничному вокзалу, запуск ракети ймовірно здійснений з Ізюмського району Харківської області, який на той час перебував під контролем ЗС РФ”, — йдеться в відповіді.

Ракета вдарила по Краматорському вокзалу о 10:28 8 квітня. В момент обстрілу на вокзалі перебувати люди, які збирались виїхати з Донеччини евакуаційними потягами.

У відповіді на запит ОГПУ повідомила кількість жертв, які встановлені слідством: 53 людини загинули і 135 отримали різні за тяжкістю травми.