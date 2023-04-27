Кримінал

“Точку-У” по вокзалу Краматорська могли випустити з окупованої території Харківщини

27 Квітня 2023 18:55
51
читать на русском →
війна

Обстріл краматорського вокзалу з тактичного комплексу “Точка-У” російські військові могли вести з території Харківської області — з окупованого в той період Ізюмського району. Таку версію розглядають в рамках розслідування ракетної атаки РФ 8 квітня 2022 року. Аби перевірити факт запуску ракети саме з цього напрямку, призначені експертизи.

Про це Суспільному Донбас повідомили в Офісі Генпрокурора у відповідь на запит.

“Встановлено, що у період здійснення вказаного ракетного удару на тимчасово окупованій військовослужбовцями ЗС РФ території Ізюмського району Харківської області знаходились та пересувались тактичні ракетні комплекси “Точка У”. Враховуючи відстань до Краматорська та напрямок прильоту ракети по залізничному вокзалу, запуск ракети ймовірно здійснений з Ізюмського району Харківської області, який на той час перебував під контролем ЗС РФ”, — йдеться в відповіді.

Ракета вдарила по Краматорському вокзалу о 10:28 8 квітня. В момент обстрілу на вокзалі перебувати люди, які збирались виїхати з Донеччини евакуаційними потягами.

У відповіді на запит ОГПУ повідомила кількість жертв, які встановлені слідством: 53 людини загинули і 135 отримали різні за тяжкістю травми.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Квітня 2023 19:05
103

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
27 Квітня 2023 21:05
4

В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
27 Квітня 2023 18:55
51

“Точку-У” по вокзалу Краматорська могли випустити з окупованої території Харківщини
27 Квітня 2023 18:37
14

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, ЗСУ відбили 35 атак ворога, – Генштаб
27 Квітня 2023 16:43
47

Окупанти обстріляли Токарівку на Харківщині, одна людина загинула
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки