Суд у справі про збитий МН17 офіційно оголосив дату оголошення вироку

Окружний суд Гааги у справі про збитий у небі над українським Донбасом 17 липня 2014 року авіалайнер “Малазійських авіаліній”, який виконував рейс МН17, офіційно оголосив день оголошення вироку – 17 листопада.

Офіційне оголошення було зроблено в четвер під час засідання, яке було відновлено саме з цією метою. Дату оголосив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус, уточнивши, що засідання розпочнеться о 13.30.

Це засідання стало останнім у судових слуханнях, які розпочалися 9 березня 2020 року. 22 грудня минулого року, під час якого прокурор вимагав засудити всіх чотирьох обвинувачуваних – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка – до довічного ув’язнення. “Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвело до смерті всіх, хто був на борту, – це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубінський та Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, яка призвела до смерті, та за вбивство 298 осіб, котрі були на борту, – щоб усіх засудили до довічного ув’язнення”, – зачитала прокурор Манон Ріддербекс. Крім того, обвинувачення скерувало запит до суду віддати розпорядження про їхній арешт. Обвинувачені притягуються до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів – за те, що спричинили аварії рейсу МН17, внаслідок якого загинули 298 пасажирів (ст.168) та за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17 (ст.289).

Крім того, обвинувачення вважає, що сума, яка має бути виплачена кожному, в кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має становити EUR40 тисяч, другій категорії, до якої належать діти та батьки, котрі не жили разом із загиблим, має бути виплачено по EUR35 тисяч, а третій категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та сім’ї чоловіка або дружини, котрі проживали з загиблим, – EUR30 тис.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи проводить міжнародна слідча група, до якої ввійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК “Бук”, а рік тому оголосила про приналежність “Бука” до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.