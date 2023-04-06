СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП. Спецслужба зібрала докази того, що він заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії окупантів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але керівником Черкаської єпархії є митрополит Феодосій (Снігірьов).

За даними слідства, митрополит у 2020 році наказав створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном російської православної церкви. Для цього використали російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

СБУ розповідає, що на цих ресурсах пропагандисти РПЦ виправдовують російську збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів. Також на новому сайті Черкаської єпархії її керівник хвалив московських священиків, які допомагають окупантам, а також закликав до «об’єднання» релігійних громад у війні проти України.

Зрештою митрополиту повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. За це загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці готуються до обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Це вже не перша підозра Феодосію від СБУ. У лютому йому повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, оскільки він, за версією СБУ, поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Да цією статтею йому теж загрожує до 8 років тюрми.