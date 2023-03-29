Кримінал

Росіяни з авіації обстріляли території промислових підприємств Берислава

29 Березня 2023 15:41
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війна

29 березня російські загарбники знову обстріляли промислові підприємства Берислава Херсонської області.

Про це повідомив голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов.

“Сьогодні окупанти завдали чергового авіаційного обстрілу по територіях промислових підприємств м.Берислав. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна”, – йдеться в повідомленні.

Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілів. Пораненого чоловіка доставлено до лікарні.


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